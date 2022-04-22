Москва, 22 апреля 2022, 08:34 — REGNUM Открыт новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из эпизодов Донбасской операции 1943 года. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Министерства обороны России.

Министерство обороны РФ
Министерство обороны РФ
Tourister.ru

В разделе на основе архивных материалов из фондов Центрального архива Минобороны РФ о событиях Великой Отечественной войны представлены документальные сведения о преступлениях оккупантов в отношении жителей Мариуполя и пленных военнослужащих Красной армии.

Самые различные проявления их жестокости в деталях зафиксированы в акте о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в период с 8 октября 1941 года по 10 сентября 1943 года в Мариуполе.

Архивные документы доказывают, что существует преемственность между нацистами XX века и современными украинскими радикалами.

«Сегодняшние их украинские последователи не изменяют таким преступным приемам и точно так же, отступая под напором российских войск, освобождающих Мариуполь, прячутся за спинами мирных граждан и вымещают собственную злость на беззащитных людей, не жалея ни детей, ни женщин», — отмечают в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале еще один список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.

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