Москва, 22 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. Открыт новый мультимедийный исторический раздел «Мариуполь. Освобождение», посвященный одному из эпизодов Донбасской операции 1943 года. Об этом 22 апреля сообщается на сайте Министерства обороны России.

Tourister.ru Министерство обороны РФ

В разделе на основе архивных материалов из фондов Центрального архива Минобороны РФ о событиях Великой Отечественной войны представлены документальные сведения о преступлениях оккупантов в отношении жителей Мариуполя и пленных военнослужащих Красной армии.

Самые различные проявления их жестокости в деталях зафиксированы в акте о зверствах и злодеяниях немецко-фашистских оккупантов в период с 8 октября 1941 года по 10 сентября 1943 года в Мариуполе.

Архивные документы доказывают, что существует преемственность между нацистами XX века и современными украинскими радикалами.

«Сегодняшние их украинские последователи не изменяют таким преступным приемам и точно так же, отступая под напором российских войск, освобождающих Мариуполь, прячутся за спинами мирных граждан и вымещают собственную злость на беззащитных людей, не жалея ни детей, ни женщин», — отмечают в военном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, Министерство обороны России опубликовало в телеграм-канале еще один список потерь, понесенных ВСУ в ходе российской специальной военной операции.

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