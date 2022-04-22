Якутск, , 09:06 — REGNUM Вышедший в прокат якутский фильм «Бугун-былыр» («Сегодня-прошлое») занял одиннадцатое место по объёму кассовых сборов среди картин, которые показывают в кинотеатрах России. Такой результат лента показала несмотря на то, что её посмотрели в 10-20 раз меньше зрителей, чем фильмы из ТОП-10, сообщило ЯСИА. За один день картина заработала более 500 тыс. рублей.

Густав-Теодор Паули. Якуты

Читайте также: Фильмы Якутии отправят в прокат на замену санкционному кино

Премьера фильма состоялась 21 апреля и была приурочена к 100-летию образования Якутской ССР. Картину снимали летом 2021 года в якутском селе Чурапча, её режиссёр — Александр Лукин, автор идеи и сценария — Сандал Баишев.

Главный герой — Вася, охранник в музее Якутска, таинственным образом попадает в прошлое. Там он становится членом племени в долине Туймаада, в которой сейчас находится Якутск. Цель фильма — объединить народ саха, взрастить в якутянах уважение к своим предкам и любовь к родному языку.

Как сообщало ИА REGNUM, якутское кино готово заменить фильмы, которые не выйдут на экраны кинотеатров России из-за санкций. Об этом заявил генеральный директор якутской киносети Пётр Чиряев.