Чебоксары, , 08:33 — REGNUM В Новочебоксарске вынесен приговор по делу о сексуальных преступлениях в отношении 14-летней школьницы. Об этом ИА REGNUM сообщили в следственном управлении СКР по Чувашии.

Преступление Иван Шилов © ИА REGNUM

Фигурантом уголовного дела стал 30-летний новочебоксарец. Правоохранители установили, что в июле 2021 года он познакомился в одном из дворов с 14-летней девочкой, заведя обманом в безлюдное место в Новочебоксарске, где совершил насильственные действия сексуального характера.

Следствие также выяснило, что в октябре 2021 года злоумышленник заманил ту же потерпевшую к себе в квартиру, совершив те же преступления.

Девочка рассказала о происшествии матери, которая обратилась в правоохранительные органы.

Суд признал мужчину виновным в совершении двух эпизодов преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней»), назначив восемь лет и восемь месяцев строгого режима. Приговор не вступил в силу.

В управлении отмечают, что новочебоксарец на момент совершения преступлений находился под административным надзором, так как ранее неоднократно привлекался к уголовной ответственности, в том числе за преступления на сексуальной почве.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2022 года двух жителей Моргаушского района Чувашии обвинили в групповом изнасиловании.

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