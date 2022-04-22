Селенгинский район, Бурятия, 22 апреля, 2022, 08:33 — ИА Регнум. В Селенгинском районе Бурятии организована проверка по факту смерти местного жителя. Его тело с многочисленными травмами было найдено вечером 21 апреля возле села Гусиной озеро, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Екатерина Булатова ИА REGNUM Взрыв

Предварительно установлено, что в тот день утром 60-летний мужчина вышел из дома и направился на поиски металлолома. Вскоре он нашёл старый артиллерийский снаряд, на котором находились элементы с цветными металлами.

«При помощи молотка и других инструментов он попытался разобрать боеприпас. Однако от ударных воздействий произошла детонация заряда. От полученных повреждений мужчина скончался на месте происшествия», — отметили в ведомстве.

В рамках проверки следователи намерены установить все обстоятельства происшествия. По её результатам будет принято правовое решение.