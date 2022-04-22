Грозный, , 08:32 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что якобы он или его окружение ходят ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Рамзан Кадыров Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Сейчас лежу и читаю такую ерунду, что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают с испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят», — сказал Кадыров в аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале.

По словам главы Чечни, ему Зеленский не мешает, а к подобным слухам уже привык.

«Ты всего лишь хороший игрок команды КВН. Давай, беги куда глаза глядят», — заявил Кадыров.