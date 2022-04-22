Грозный, 22 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что якобы он или его окружение хотят ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

«Сейчас лежу и читаю такую ерунду, что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают с испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят», — сказал Кадыров в аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале.

По словам главы Чечни, ему Зеленский не мешает, а к подобным слухам он уже привык.

«Ты всего лишь хороший игрок команды КВН. Давай, беги куда глаза глядят», — заявил Кадыров.