Кадыров посмеялся над слухами, что он взялся «убить Зеленского»
Грозный, 22 апреля, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал слухи о том, что якобы он или его окружение хотят ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского.
Дарья Антонова ИА REGNUM
Рамзан Кадыров
«Сейчас лежу и читаю такую ерунду, что я взялся убить Зеленского. Я или моя группировка, так они пишут. Зеленский, беги, беги. Они так поступают с испорченным материалом. Ты не оправдал доверия, тебе конец. Тебя скоро свои же отравят», — сказал Кадыров в аудиозаписи, опубликованной в телеграм-канале.
По словам главы Чечни, ему Зеленский не мешает, а к подобным слухам он уже привык.
«Ты всего лишь хороший игрок команды КВН. Давай, беги куда глаза глядят», — заявил Кадыров.