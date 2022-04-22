Тверь, , 08:31 — REGNUM Пожар в Центральном научно-исследовательском институте войск воздушно-космической обороны в Твери ликвидирован. Об этом 22 апреля сообщили в экстренных службах.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Отмечается, что полная ликвидация пожара объявлена в 07:33. Теперь проводится разборка и проливка сгоревших конструкций.

Также сообщается, что устанавливаются точные причины возгорания.

Напомним, пожар в центральном НИИ войск воздушно-космической обороны произошел утром 21 апреля. Шесть человек погибли, 21 пострадал.

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