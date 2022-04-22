Москва, , 08:28 — REGNUM В Московской и Брянской областях наблюдается сложная ситуация из-за весеннего половодья, сообщили 22 апреля в пресс-службе МЧС России.

Паводок Черкасский Андрей © ИА REGNUM

Отмечается, что сотрудники МЧС проводят мероприятия по смягчению паводкового периода.

По данным ведомства, весеннее половодье пришло уже в 30 субъектов России.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в МЧС заявили, что в результате разлива паводковых вод на сегодняшний день 30 населенных пунктов в России оказались отрезаны от остального мира.

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