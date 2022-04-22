Оренбург, 22 апреля, 2022, 08:28 — ИА Регнум. Из-за жалобы оренбуржца к административной ответственности привлечен гендиректор авиакомпании. Об этом сообщает пресс-служб Уральской транспортной прокуратуры.

(сс) ThePixelman Самолет

В заявлении содержалась информация о нарушении прав пассажиров при пользовании услугами авиакомпании «Pegas Fly» (ООО «Авиакомпания «Икар»). В ходе прокурорской проверки установлено, что в аэропортах России, в том числе в Оренбурге, на воздушных судах не проводилась профилактическая дезинфекция после каждого рейса. Имели место нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства.

В адрес гендиректора авиакомпании внесено представление. Оно рассмотрено и удовлетворено. Кроме того, руководитель компании оштрафован на 25 тыс. рублей. Постановление суда в законную силу не вступило.