Самара, 22 апреля, 2022, 08:29 — ИА Регнум. План первоочередных действий по обеспечению социально-экономического развития Самарской области в условиях санкций разрабатывают в регионе. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

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Сообщается, что в план включены 75 мероприятий, которые направлены на упрощение административных процедур при исполнении работ по государственным заказам, поддержку некоторых отраслей экономики, уменьшение налоговой нагрузки, поддержку занятости и социальную помощь жителям.

Отмечается, что некоторые мероприятия, направленные на уменьшение административной нагрузки, уже проводятся в регионе. Так, были подписаны документы, которые позволили муниципалитетам выплачивать увеличенные авансовые платежи по государственным контрактам, заключать соглашения с единственным поставщиком, менять существенные условия контрактов. Также упрощаются процедуры, связанные с организацией электронных торгов.

В Самарской области намерены упростить процедуры по организации городских ярмарок, что позволит стимулировать здоровую конкуренцию между производителями и поставщиками продуктов питания и товаров первой необходимости.

Большой комплекс мер разработан для развития агропромышленного комплекса. Поддержку получили и пассажирские перевозки на дачных маршрутах. В регионе было направлено свыше 290 млн рублей в муниципальные образования в качестве прямых субсидий на компенсацию недополученных расходов за перевозку льготных категорий граждан.

Отмечается, что будет оказана поддержка промышленным предприятиям, бизнесу и инвесторам.

Правительство Самарской области продолжает реализовывать мероприятия по сохранению уровня занятости. На эти цели намерены направить 2156, 5 млн рублей.

В план были включены и меры соцзащиты граждан. Так, до конца апреля в регионе намерены выплатить нуждающимся жителям единовременное пособие в одну тысячу рублей из областного бюджета.