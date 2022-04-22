Тбилиси, 22 апреля, 2022, 08:25 — ИА Регнум. Оппозиционная партия «Лело для Грузии» внесла на рассмотрение в парламент республики законопроект о запрете демонстрировать буквы Z, V и георгиевскую ленту. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Donland. ru Значки с символикой «Z»

Документом предусмотрено наказание. Физические лица, согласно законопроекту, могут быть оштрафованы на 2 000 лари (около $650), юридические — на 5 000 лари (около $1640).

Повторное нарушение запрета, по задумке авторов документа, должно быть наказано суровей. Физических лиц предлагается отправлять под административный арест на 15 суток. Для юридических лиц предусмотрено двукратное увеличение штрафа.

Напомним, в Молдавии с 20 апреля уже официально ввели закон о запрете публичной демонстрации символов Z и V, а также георгиевской ленты. Запрещено всё, что может выражать поддержку России в спецоперации по денацификации Украины. Закон был критически воспринят в обществе. Жители стали выходить на акции протеста.