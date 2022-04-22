Томск, , 08:24 — REGNUM В Томске 58-летний местный житель предстанет перед судом за убийство человека. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области, преступление произошло в феврале 2022 года.

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В тот вечер обвиняемый в кафе поссорился с незнакомым ему мужчиной. Они вышли на улицу, где продолжили выяснять отношения, затем вступили в драку.

«В процессе конфликта обвиняемый взял из припаркованного возле кафе личного автомобиля сапёрную лопатку и нанес ею мужчине несколько ударов по голове. От полученных повреждений потерпевший скончался», — отметили в ведомстве.

К настоящему времени расследование уголовного дела завершено, документы направлены в суд.

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