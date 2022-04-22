Москва, , 08:23 — REGNUM Определились соперники по полуфинальным матчам Кубка России по футболу. Жеребьёвка состоялась 21 апреля.

Кубок России Алексей Колчин © ИА REGNUM

Московский «Спартак» сыграет с красноярским «Енисеем», а столичное «Динамо» встретится с владикавказской «Аланией». Оба матча пройдут в Москве в период с 11 по 12 мая.

Напомним, в четвертьфинале «Спартак» победил ЦСКА (1:0), «Енисей» дома обыграл казанский «Рубин» (3:1). «Динамо» по пенальти одержало победу над калининградской «Балтикой» (1:1, 5:4), «Алания» дома была сильнее «Зенита» (2:2, 6:5 — по пенальти).

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