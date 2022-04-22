Красноярск, 22 апреля, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Водолазы начали обследовать Коммунальный мост в Красноярске, сообщили ИА REGNUM 22 апреля в мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Красноярск

Обследование проводят специалисты ООО «Управление подводных и строительных работ» по муниципальному контракту. Используются лодки и техническое оборудование. Его перенастроили, так как река Енисей сейчас значительно обмелела.

Подводные работы предусматривают детальное изучение состояния находящихся под водой опор и других элементов моста. Специалисты зафиксируют все детали, оценят сохранность конструкций и сделают выводы об их состоянии.

Планируется, что работы завершатся до конца июня.

В мэрии напомнили, что мостовые сооружения должны в обязательном порядке обследоваться каждые пять лет. До этого обследование Коммунального и Октябрьских мостов проводили в 2017 году.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбуржье паводковыми водами затопило несколько мостов.

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