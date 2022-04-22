Москва, 22 апреля, 2022, 08:21 — ИА Регнум. О героических действиях командира мотострелковой роты капитана Николая Зубца в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 22 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир мотострелковой роты капитан Николай Зубец

Уточняется, что мотострелковая рота под командованием капитана под систематическим огнем киевских боевиков освободила от них один из населенных пунктов. Во время боя подразделение уничтожило четыре танка противника, шесть боевых машин пехоты и две оборудованные пулеметные точки. После этого остальные украинские нацисты покинули населенный пункт и отступили.

«Спустя несколько дней рота капитана Зубца в составе мотострелкового батальона, продвигаясь вглубь обороны противника, встретила ожесточенное сопротивление украинских боевиков», — говорится в сообщении

Также добавляется, что во время этого боя с превосходящими вражескими силами Зубец проявил профессионализм, мужество и самоотверженность, лично уничтожив отделение живой силы противника и три бронетранспортёра выстрелами из РПГ, а затем умело руководил эвакуацией раненых, включая командира батальона из подбитого бронетранспортера.

«Благодаря смелости и самоотверженности Николая Зубца в сочетании с умелым руководством подчиненным личным составом украинские националисты понесли значительный урон и вынуждены были продолжить отступление», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях начальника расчета батареи лейтенанта Алексея Зеленского в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.