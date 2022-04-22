Симферополь, , 08:21 — REGNUM В Германии появилась общественная петиция с требованием прекратить поставки вооружений на Украину. Об этом 22 апреля сообщил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Германия

Мурадов рассказал, что инициаторами петиции стали друзья республики из земли Баден-Вюртемберг. Они обратились с требованием к правительству Германии прекратить поставки вооружений на Украину.

«Мы благодарны им за честный, дружественный выбор в пользу денацификации Украины и скорейшего мирного разрешения ситуации», — приводит РИА Новости слова вице-премьера Крыма.