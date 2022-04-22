Москва, 22 апреля, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В России могут увеличить вдвое максимальный налоговый вычет при покупке жилья. Группа депутатов Государственной думы разрабатывает соответствующий законопроект, пишет 22 апреля газета «Известия».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Жилье

В настоящее время при покупке или строительстве жилья предусмотрен налоговый вычет в 13%. Он будет рассчитан из суммы в 2 млн рублей даже при более высокой стоимости жилья.

Лимит на погашение процентов по ипотеке составляет 3 млн рублей, то есть вернуть через налоговый вычет можно не более 260 тыс. рублей при покупке жилья и до 390 тыс. рублей — при уплате процентов по ипотеке.

Авторы законопроекта рассказали изданию, что стремятся повысить лимиты налогового вычета по меньшей мере вдвое. До 520 тыс. рублей — при покупке жилья и до 780 тыс. рублей — при погашении процентов по ипотеке.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая («Единая Россия») отметила, что максимальная сумма для строительства или приобретения жилья составит 4 млн рублей, а для погашения ипотеки — 6 млн рублей.

«Сегодня взять в ипотеку комфортную квартиру в районе с развитой инфраструктурой за 3 млн рублей сложно даже в регионах, не говоря уже о Москве и Санкт-Петербурге», — сказала Буцкая.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце марта президент России Владимир Путин поручил увеличить ставку по льготной ипотеке до 12%. Максимальный размер кредита не должен превышать 12 млн рублей для Москвы и Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей и 6 млн рублей для остальных субъектов РФ.

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