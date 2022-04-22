Ульяновск, , 08:20 — REGNUM В Ульяновске произошло ЧП на окраине села Арское, где зафиксированы подвижки грунта. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Кот наблюдает, кто ходит по “его” оврагу Екатерина Максимова © ИА REGNUM

Информация о происшествии в Засвияжском районе Ульяновска передана в ведомство 22 апреля около 07:10 (мск).

«Поступило сообщение о возникновении овражной эрозии на западной и юго-западной окраине селе Арское. […] Общая протяжённость подвижки грунта составляет 700 метров», — говорится в сообщении.

Устанавливается причина подвижки грунта. В управлении уточняют, что ведётся мониторинг места происшествия, население оповещено о происшествии, выставлены ограждения на месте схода грунта.

По данным ведомства, речь идёт о 165 домах, где проживают 543 человека, в том числе 82 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируется ликвидировать загрязнение в Винновской рощи, которая является памятником природы.

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