Ульяновск, 22 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Ульяновске произошло ЧП на окраине села Арское, где зафиксированы подвижки грунта. Об этом сообщает управление МЧС по Ульяновской области.

Екатерина Максимова ИА REGNUM Кот наблюдает, кто ходит по “его” оврагу

Информация о происшествии в Засвияжском районе Ульяновска передана в ведомство 22 апреля около 07:10 (мск).

«Поступило сообщение о возникновении овражной эрозии на западной и юго-западной окраине селе Арское. […] Общая протяжённость подвижки грунта составляет 700 метров», — говорится в сообщении.

Устанавливается причина подвижки грунта. В управлении уточняют, что ведётся мониторинг места происшествия, население оповещено о происшествии, выставлены ограждения на месте схода грунта.

По данным ведомства, речь идёт о 165 домах, где проживают 543 человека, в том числе 82 ребёнка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области планируется ликвидировать загрязнение в Винновской рощи, которая является памятником природы.

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