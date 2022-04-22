Сеул, 22 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. Клип южнокорейской группы BTS на песню «Boy with Luv» стал первым видео бойзбенда, набравшим свыше 1,5 млрд просмотров. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на данные развлекательной компании и агентства Big Hit Music.

Dispatch Южнокорейская группа BTS

Согласно опубликованным данным, ролик преодолел планку в 1,5 млрд просмотров около 17:00 по местному времени 21 апреля. Известно, что южнокорейской группе удалось достичь данного показателя спустя пять месяцев после того, как в ноябре 2021 года клип посмотрели 1,4 млрд человек.

В общей сложности в копилке BTS находится 36 музыкальных клипов, набравших более 100 млн просмотров.

Как сообщало ИА REGNUM, бойз-бенд вернется с новым альбомом в июне.

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