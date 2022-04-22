Биробиджан, 22 апреля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. ООО «Паспортно-визовый сервис» в Еврейской автономии снабжала мигрантов подложными приглашениями на въезд в Россию. Её директор осуждён за организацию незаконной миграции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 22 апреля в пресс-службе УФСБ России по ЕАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Читайте также: Директора предприятия в Приамурье подозревают в служебном подлоге

Компания оформляла многократные деловые визы на год притом, что мигранты въезжали в Россию не для осуществления коммерческой деятельности. Возбуждено и расследовано уголовное дело по статье 322 УК РФ.

Генеральный директор фирмы и иностранец, живущий в Хабаровском крае, осуждены, они получили условные сроки в 2,5 года и 1 год девять месяцев соответственно. Кроме того, подсудимых оштрафуют на 300 и 200 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

Как сообщало ИА REGNUM, руководитель унитарной организации в Тынде Амурской области платила своим знакомым за столярные работы, которые не выполнялись. С помощью этой схемы она присвоила 240 тыс. рублей. Возбуждено и расследуется дело о служебном подлоге.