Вашингтон, , 08:17 — REGNUM Сумму в размере более $3 млрд мобилизовал Всемирный банк (ВБ) для оказания экономической помощи Украине, чтобы обеспечить работу ключевых государственных служб страны. Об этом заявил президент учреждения Дэвид Малпасс 21 апреля, сообщается на сайте финансовой организации.

Экономическая помощь Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Он отметил, что указанные средства представляют собой безвозмездные пожертвования США, Великобритании, Австрии, Норвегии, Дании, Исландии, Латвии и Литвы собранные на специальном счете, а также гарантий со стороны Нидерландов, Швеции и Лондона. Кроме того, в эту сумму входит параллельное финансирование со стороны Японии.

Ранее Малпасс обещал, что собираемые для Украины $3 млрд Киев может направить на выплату пенсий и зарплат государственным служащим.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля Дэвид Малпасс заявил, что Всемирный банк оценивает ущерб, нанесенный зданиям и инфраструктуре Украины, в $60 млрд.

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