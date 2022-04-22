Баку, , 08:17 — REGNUM Объединение по управлению медицинскими территориальными подразделениями Азербайджана направила в оперативный штаб при правительстве республики предложения по отмене карантинных ограничений. Об этом журналистам сообщил глава ведомства Вугар Гурбанов.

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«Мы не можем точно сказать, выйдет ли решение 1 мая или через полчаса», — сказал Гурбанов.

Он добавил, что предложения касаются отмены всех карантинных ограничений. Решение по этому вопросу должно быть известно в ближайшее время.

Стоит отметить, что в азербайджанских СМИ ранее сообщили, что с 1 мая могут отменить масочный режим. Также ожидается открытие сухопутной границы. С 15 апреля в Азербайджане отменили обязательное тестирование на коронавирус при въезде в республику.