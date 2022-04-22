Симферополь, , 08:17 — REGNUM Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией освобожденных регионов юга Украины с Россией, заявил вице-премьер Крыма Георгий Мурадов.

Зеленский Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Киевский режим испытывает панический страх перед интеграцией Херсонщины и Приазовья с российским Крымом. Украинские власти упорно ведут свою страну к катастрофе, бросив все в топку самоубийственной войны и провалив в военном угаре посевную в собственной стране, что будут пытаться списать на Россию», — сказал он РИА Новости.

Он также добавил, что сейчас юг пока еще Украины формирует свой созидательный путь, ведущий к укреплению цивилизационных сил и восстановлению исторических связей с Крымом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков заявил, что жители южных регионов Украины высказывают желание как можно скорее войти в состав России.

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