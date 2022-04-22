Улан-Удэ, 22 апреля, 2022, 08:15 — ИА Регнум. Введённые против России санкции не скажутся на обеспеченности Бурятии семенами. Об этом заявил глава республики Алексей Цыденов на очной сессии проекта «Медиашкола: Дальневосточный репортер», сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Пшеница

По его словам, бурятских сельхозпроизводителям семена зерновым полностью поставляют российские производители.

«По зерновым культурам, таким как пшеница, рожь, овёс, тритикале и так далее – это наши, российские производители. Это районированные сорта зерна. Поэтому здесь мы рисков особых не видим – у нас обеспечение есть», — отметил он.

Фермеры также уже обеспечены семенами капусты и морковки за счёт своих сортов.