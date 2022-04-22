Тюмень, 22 апреля, 2022, 08:14 — ИА Регнум. В Тюменской области инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса требуют современных, образованных кадров. На этом акцентировал внимание на пресс-конференции глава региона Александр Моор.

Пресс-служба губернатора Тюменской области Школа в деревне Ушакова Тюменского района

«Современное сельхозпредприятие — это цифровизация, генетика, инновационные технологии. Нужна большая профориентационная работа среди школьников. В этой сфере рабочие места стабильны, а высококвалифицированные специалисты — востребованы», — отметил Моор.

Для того, чтобы закрепить кадры на селе, необходимо создавать комфортную социальную среду. В Тюменской области модернизируется первичное звено здравоохранения, в том числе на селе. Строятся современные детсады и школы, объекты культуры и благоустройства. Сёла с городом должны связывать качественные дороги, считает тюменский губернатор.

Как ранее сообщало РЕ, с начала 2022 года в тюменской области открылись две новые сельские школы.