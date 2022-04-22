Джакарта, 22 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Вулкан Анак Кракатау в Индонезии активизировался и выбросил в небо столб пепла на высоту 1500 метров, сообщает CNN Indonesia.

Lord Mountbatten Анак Кракатау

Извержение вулкана произошло 22 апреля около 02:37 по западно-индонезийскому времени.

Извержение Анак Кракатау было зафиксировано на сейсмографе с максимальной амплитудой 60 мм и продолжительностью 45 секунд.

Активность Анак Кракатау возросла с начала апреля 2022 года. Агентство метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии отметило, что вулкан извергался семь раз в течение апреля 2022 года.