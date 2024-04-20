Мариуполь, ДНР, 22 апреля, 2022, 08:12 — ИА Регнум. В Мариуполе флаг Донецкой Народной Республике установили на телебашне. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

Телевизионная башня является самой высокой точкой в Мариуполе. В милиции опубликовали видеоролик, на котором военнослужащий взбирается на вышку и устанавливает флаг ДНР. С высоты открывается вид на большую часть города, в котором недавно проходили боевые действия.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Мариуполя.