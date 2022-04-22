Москва, , 08:10 — REGNUM О героических действиях начальника расчета батареи лейтенанта Алексея Зеленского в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 22 апреля в Минобороны России.

Начальник расчета батареи лейтенант Алексей Зеленский Минобороны РФ

Отмечается, что лейтенант со своим расчетом осуществлял огневое поражение объектов украинских нацистов и во время поддержки действий российских мотострелковых подразделений, продвигавшихся вглубь обороны врага, нанес прицельный ракетный удар по позициям киевских боевиков, уничтожив до 50 единиц военной и специальной техники противника, а также до 200 националистов.

Также уточняется, что в ходе развития наступления расчет Зеленского нанес очередной ракетный удар, после которого было подтверждено поражение командного пункта группировки войск нацистов, в результате чего были уничтожены два вертолета противника, восемь топливозаправщиков и 23 националиста, а также выведены из строя три вертолета и ранены 30 человек из числа живой силы противника.

«Благодаря грамотным действиям лейтенанта Алексея Зеленского были поражены и уничтожены наиболее важные объекты противника, значительно снижен его боевой потенциал и огневые возможности, что в дальнейшем способствовало успешному выполнению поставленных задач подразделениями группировки на данном направлении», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Минобороны России рассказали о героических действиях командира отдельной мотострелковой бригады полковника Азатбека Омурбекова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины.