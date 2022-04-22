Улуг-Хемский район, Тува, , 08:08 — REGNUM В Туве вынесен приговор по делу о ДТП, в результате которого погиб восьмилетний ребёнок. На скамье подсудимых оказался 31-летний житель Бай-Тайгинского района, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону.

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По данным следствия, днём 25 декабря обвиняемый, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, ехал на автомобиле ВАЗ-21 110 по селе Арыскан Улуг-Хемского района. У одного из частных домов он сбил игравшего на улице мальчика, после чего скрылся с места происшествия. Ребёнок в результате был госпитализирован и скончался в больнице.

«Приговором суда Успуну назначено наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор вступил в законную силу», — отметили в ведомстве.