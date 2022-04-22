Екатеринбург, 22 апреля, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В Екатеринбурге продолжают бороться с нелегальными граффити. Ежегодно на эти цели выделяют 2 млн рублей, сообщил журналистам начальник муниципального бюджетного учреждения «Водоотведение и искусственные сооружения» Артём Репин.

Граффити

Городская служба с наступлением тепла начала отмывать рисунки на мостах, плотинах и пешеходных переходах. По словам Репина, отчистка дается с большим трудом. Работа ведется на значительных площадях. Коммунальщики используют специальный раствор. Это позволяет смыть рисунки водой, если они появятся на том же месте.

Вандалами занимается полиция. Патрули не могут находиться повсюду, поэтому в переходах устанавливаются камеры. Записи нарушений передаются сотрудникам МВД, подчеркнул Репин. Отметим, работы по очистке поверхностей от нелегальных граффити проходят в Екатеринбурге в рамках месячника чистоты.