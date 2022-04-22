Уфа, 22 апреля, 2022, 08:07 — ИА Регнум. Прошение о помиловании женщины, которая убила бывшего мужа, отклонили в Башкирии. Об этом 22 апреля сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

Own work За решеткой

Данный вопрос был рассмотрен в Уфе на заседание комиссии по вопросам помилования при главе Башкирии. Члены комиссии рассмотрели семь прошений о помиловании. При этом вокруг одного ходатайства развернулась дискуссия.

«К нам обратилась женщина, осужденная на шесть лет за убийство бывшего мужа. Больше двух лет наказания уже отбыто. В этом деле есть обстоятельства, которые можно трактовать в пользу осужденной. У нее двое детей – взрослая дочь и десятилетний сын. Раньше женщина вела законопослушный образ жизни, работала бухгалтером. В исправительном учреждении ее также характеризуют положительно: принимает участие в различных мероприятиях, добросовестно трудится, освоила новые профессии», — приводит пресс-служба слова председателя комиссии – спикера республиканского парламента Константина Толкачева.

Он отметил, что пять членов комиссии из тринадцати проголосовали в поддержку ходатайства. При этом восемь членов комиссии выступили против.

«Женщина совершила убийство в пылу ссоры и в состоянии алкогольного опьянения, но эти обстоятельства не являются смягчающими. К тому же, суд, взвесив все за и против, назначил относительно мягкое наказание в виде шести лет лишения свободы из пятнадцати, максимально предусмотренных Уголовным кодексом», — сообщил Толкачев, добавив, что после долгого обсуждения члены комиссии большинством голосов отклонили ходатайство.

Сообщается, что ходатайства других осужденных также были отклонены.

Прошения о помиловании подали осужденные за покушение на убийство, убийство, организацию убийства, кражу с причинением значительного ущерба, причинение тяжкого вреда здоровью, покушение на сбыт наркотических средств.

Толкачев отметил, что все назначенные судом наказания являются справедливыми, поэтому комиссия единогласно отклонила ходатайства.