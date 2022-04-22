Ульяновск, 22 апреля, 2022, 08:05 — ИА Регнум. В Ульяновской области продолжает снижаться количество вновь выявляемых случаев заражения коронавирусом, но уже медленными темпами. Это следует из данных управления Роспотребнадзора.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

По сведениям на 22 апреля, в Ульяновской области официально выявлено 21 апреля 85 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

В регионе сделано с начала пандемии 2 027 106 лабораторных исследований на SARS-CoV-2, в том числе 21 апреля проведено 2586 тестирования.

Отметим, что в Ульяновской области стали реже заражаться коронавирусом. В то же время если ранее темпы спада были значительными, то сейчас они замедлились. Напомним, что 23 марта было подтверждено 540 случаев заражения коронавирусом, в то время как последние два дня, 19 – 20 апреля, выявлено 87 и 86 случаев инфицирования.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Ульяновской области официально 201 096 случаев заражения коронавирусом, победили болезнь 194 376 пациентов, умер 4621 ковидный больной.