Москва, 22 апреля, 2022, 08:03 — ИА Регнум. Появление слухов, согласно которым он якобы хочет убить президента Украины Владимира Зеленского, высмеял глава Чечни Рамзан Кадыров. Аудиозапись об этом политик опубликовал 22 апреля в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Кадыров со смехов рассказал, что прочёл о том, будто он или его группировка собирается убить украинского лидера Зеленского. Как отметил глава Чечни, Зеленский не оправдал доверия и его «скоро свои же отравят».

«А нам ты не мешаешь, ты всего лишь хороший игрок команды КВН. И не жил ты достойно, и не умрёшь ты достойно, получается. Давай, беги куда глаза глядят», — сказал Кадыров, посмеиваясь.

Глава Чечни добавил, что подобные слухи о нём возникают постоянно, он уже привык и не обращает на них внимания.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров пояснил, по какой причине украинские боевики нацбатальонов, заблокированные в «Азовстали», не хотят сдаваться и сложить оружие.