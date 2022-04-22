Майминский район, Алтай, , 08:02 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки после COVID-19 излечились 83 пациента. Всего за время пандемии коронавирус победили 31 224 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования к настоящему времени достигло 34 062. За сутки выявлено 13 новых носителей. Наибольший прирост зафиксирован в Майминском, Турочакском и Усть-Коксинском районах.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период – 655, в том числе 607 – от COVID-19, 48 – от иных причин. Проведено лабораторных исследований: за отчетные сутки – 512, за весь период – 440 186», — добавили в оперштабе.