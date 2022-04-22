Токио, , 08:00 — REGNUM Япония и Новая Зеландия будут укреплять военное сотрудничество и развивать совместные гуманитарные инициативы. Об этом говорится в опубликованном 22 апреля на сайте новозеландского правительства совместном заявлении премьер-министров Новой Зеландии и Японии Джасинды Ардерн и Фумио Кисиды.

Братство кольца Цитата из кф «Властелин колец Братство кольца» реж Питер Джексон. США, Новая Зеландия. 2001

Из текста заявления следует, что правительства двух стран намерены укреплять сотрудничество по большому кругу вопросов, включающему оборону, ликвидацию последствий стихийных бедствий, кибербезопасность, борьбу с изменениями климата и т.д.

Джасинда Ардерн «Глобальная стратегическая среда нестабильна, и мы сталкиваемся с беспрецедентными вызовами. Япония и Новая Зеландия будут вместе работать, чтобы поддержать восстановление экономики после COVID-19, бороться с изменением климата, содействовать миру и стабильности в нашем регионе и поддерживать мировой порядок, основанный на правилах».

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн находится в Японии с официальным визитом, приуроченным к 70-летию установления между странами дипломатических отношений. В рамках визита планируется несколько рабочих встреч Ардерн с Кисидой.

Как сообщало ИА REGNUM, Новая Зеландия и Япония обсудят двустороннее соглашение, обеспечивающее обмен секретной информацией и её защиту.

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