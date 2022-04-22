Япония и Новая Зеландия заявили об укреплении военного сотрудничества
Токио, 22 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. Япония и Новая Зеландия будут укреплять военное сотрудничество и развивать совместные гуманитарные инициативы. Об этом говорится в опубликованном 22 апреля на сайте новозеландского правительства совместном заявлении премьер-министров Новой Зеландии и Японии Джасинды Ардерн и Фумио Кисиды.
Из текста заявления следует, что правительства двух стран намерены укреплять сотрудничество по большому кругу вопросов, включающему оборону, ликвидацию последствий стихийных бедствий, кибербезопасность, борьбу с изменениями климата и т.д.
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн находится в Японии с официальным визитом, приуроченным к 70-летию установления между странами дипломатических отношений. В рамках визита планируется несколько рабочих встреч Ардерн с Кисидой.
Как сообщало ИА REGNUM, Новая Зеландия и Япония обсудят двустороннее соглашение, обеспечивающее обмен секретной информацией и её защиту.