Москва, 22 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. О героических действиях командира отдельной мотострелковой бригады полковника Азатбека Омурбекова в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины рассказали 22 апреля в Минобороны России.

Минобороны РФ Командир отдельной мотострелковой бригады полковник Азатбек Омурбеков

Уточняется, что отдельная мотострелковая бригада под командованием полковника выполняла задачу по занятию рубежа обороны.

Также указывается, что во время занятия названного рубежа бригада разгромила врага, уничтожив до четырех единиц бронетехники, в результате чего подразделение киевских боевиков полностью утратило боевую способность и больше не принимало участия в боевых действиях.

«В течение трех недель под руководством полковника Омурбекова подразделениями бригады на занятом рубеже было отражено более 50 атак противника с применением танков, боевых машин пехоты и тяжелой артиллерии. Надежно выстроенная система оборонительных позиций, принимаемые Азатбеком решения обеспечили контроль одного из основных направлений», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что гуманитарные волонтёры из Якутии приехали в Мариуполь, чтобы подать пример того, как помогать людям реальными делами.