Качканар, Свердловская область, 22 апреля, 2022, 08:02 — ИА Регнум. Жителя Качканара Свердловской области осудили за убийство пенсионера. Об этом сообщил старший помощник руководителя регионального СКР Александр Шульга.

Printmeposter.com Вынесен приговор

Инцидент произошел в августе 2020 года. Мужчина вступил в конфликт со знакомым. Когда уралец начал выгонять злоумышленника из квартиры, тот схватил с тумбочки нож и ударил оппонента. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, мужчина уже имеет судимость. В декабре 2016 года его лишили водительских прав и оштрафовали на 200 тысяч рублей. Уралец совершил преступление в сфере безопасности дорожного движения. В связи с уклонением от уплаты штрафа мужчине назначили исправительные работы. Однако от них свердловчанина освободили в связи с болезнью.

Суд признал уральца виновным в совершении убийства. Мужчину приговорили к 6,5 года лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.