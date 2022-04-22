Новокузнецк, Кемеровская область, , 07:57 — REGNUM В Кемеровской области сегодня днём, 22 апреля, ожидаются усиление северо-западного ветра, местами порывы 18-23 м/с, дождь и мокрый снег. Таков прогноз регионального гидрометцентра.

Камиль КОРО. Порыв ветра. 1870

«Для обеспечения безопасности в связи с ухудшением погодных условий прошу вас соблюдать меры предосторожности», — предупредил горожан мэр Новокузнецка Сергей Кузнецов в своём телеграм-канале.

Он отметил, что нужно закрыть окна, не размещать транспортные средства под деревьями и рядом с мусорными баками, соблюдать скоростной режим и держать безопасную дистанцию.