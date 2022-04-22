Кировград, Свердловская область, 22 апреля, 2022, 08:00 — ИА Регнум. В Кировграде Свердловской области произошло ДТП с участием ребёнка-пешехода. Мальчика госпитализировали с тяжелыми травмами. Об этом сообщили ГИБДД по региону.

Pravovoyicentr.ru ДТП

Водитель иномарки 21 апреля сбил пятилетнего ребёнка на улице Кировоградская. Мужчина пояснил автоинспекторам, что видел мальчика, стоящего на обочине. Однако тот резко выбежал на проезжую часть. Автомобилист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. Рядом с ребёнком находилась мать, которая не смогла его удержать. На женщину составили административный протокол. Ей грозит штраф.

Мальчика доставили в больницу. У него диагностировали закрытый перелом бедра и закрытую черепно-мозговую травму.