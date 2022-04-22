Биробиджан, 22 апреля, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Еврейскую автономию готовят к сезону пожаров и паводков. На противопожарные мероприятия из бюджета области выделили на 48 млн рублей больше, чем год назад. Общее финансирование составит 114 млн рублей, сообщил телеграм-канал правительства ЕАО.

Иван Шилов ИА REGNUM Лесные пожары

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«Жители Еврейской автономной области должны чувствовать себя в безопасности. Обновление материально-технической базы – наш вклад в комфортную жизнь на территории региона. Область регулярно подвергается ударам стихии. Важно грамотно и своевременно готовиться к пожарам и паводкам, не допуская человеческих жертв и сводя к минимуму ущерб», — отметил губернатор региона Ростислав Гольдштейн.

По его словам, выделенные средства будут тратить на авиамониторинг территорий, закупку обмундирования для пожарных, привлечение дополнительных сил и тушение пожаров. За два года для региона приобрели при поддержке федерального центра 20 единиц техники, в том числе 15 пожарных автоцистерн и 3 передвижных насосных станции.

Как сообщало ИА REGNUM, за сутки на природных территориях Еврейской АО возникли восемь возгораний. В четырёх муниципалитетах региона введён особый противопожарный режим.