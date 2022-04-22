Пермь, 22 апреля, 2022, 07:51 — ИА Регнум. Законодательное собрание Пермского края упразднило бывшие населенные пункты. Одобрены три законопроекта, которые предусматривают исключение ряда населённых пунктов из учета данных административно-территориального устройства региона. Об этом сообщает пресс-служба краевого парламента.

Никита Федотов. twentyyearsafter.su Заброшенное хозяйство

«Речь идет об опустевших деревнях на территории Красновишерского городского округа, Кочёвского муниципального округа и Усольского административного района. Соответствующие инициативы были внесены главами администраций округов», — сказали в пресс-центре.

Каждый населенный пункт был осмотрен спецкомиссий. Все деревни — пустые. Земли не обрабатываются, территории заросли кустарником и деревьями, отсутствуют дома и земельные участки, находящиеся в собственности. Также отсутствуют и объекты социальной инфраструктуры