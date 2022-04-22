Москва, 22 апреля, 2022, 07:44 — ИА Регнум. Объём импорта медикаментов в Россию из стран Евросоюза и из США остался на уровне 2021 года. Об этом 22 апреля сообщил глава Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимир Булавин в беседе с РИА Новости.

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Булавин уточнил, что объём импорта лекарств в Россию пока сохраняется на досанкционном уровне. Это, по словам главы ФТС, объясняется тем, что на лекарства не распространяются санкционные меры. В апреле задекларировано 4,7 тысячи тонн лекарств и изделий медицинского назначения.

Основные поставщики лекарств в Россию — Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. Из США, Ирландии, Швейцарии и Канады в Россию импортируются самые дорогостоящие лекарства.

Хотя санкционные меры не коснулись поставок лекарств в Россию, но из-за логистических сложностей, возникших на фоне ситуации на Украине, ряд фармацевтических компаний изменили своё присутствие на российском рынке. Некоторые фармкомпании частично прекратили новые поставки лекарств, немецкая компания Bayer приостановила рекламу и инвестиции в России, а японская Takeda Pharmaceutical Company приостановила проведение новых клинических испытаний в России и новые инвестиции.