Пермь, 22 апреля, 2022, 07:43 — ИА Регнум. Пермский край отказался от приватизации АО «Управляющая компания индустриальных (промышленных) парков». Продавать акции компании не будут. Об этом сообщает пресс-служба Заксобрания региона.

(сс) CWitte Деньги

Депутатский корпус одобрил изменения в прогнозный план приватизации госимущества региона. В пояснительной записке говорится о том, что решение принято в связи с необходимостью реализации в крае инвестиционных проектов, направленных на решение задач импортозамещения в приоритетных отраслях экономики.

Добавим, первый в Прикамье государственный индустриальный парк «Энергетиков 50» находится в городе Перми. В настоящее время Управляющей компанией парка уже заключено пять соглашений о намерениях с потенциальными резидентами, заинтересованными в размещении своих производств на территории парка. В начале 2022 года индустриальный парк в Перми был включен в реестр Минпромторга РФ, что дает возможность получать господдержку.