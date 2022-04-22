Канберра, 22 апреля, 2022, 07:39 — ИА Регнум. Штраф в размере 44,7 млн австралийских долларов ($32,8 млн) был выписан интернет-сервису по поиску отелей Trivago за обман пользователей и публикацию недостоверной информации в рекламных сообщениях. Об этом сообщается на сайте Австралийской государственной комиссии по защите прав потребителей (ACCC).

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Суд посчитал, что ресурс нарушил закон и ввел в заблуждение своих потребителей, пообещав им, что те смогут найти на сайте компании лучшие предложения, а также самые дешевые гостиничные номера. Trivago был основан в Германии в 2005 году.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 апреля агентство Синьхуа распространило информацию о том, что центральные власти Китая выпустили ряд руководящих принципов по борьбе с мошенничеством в сфере интернета и телекоммуникаций.