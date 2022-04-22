Пермь, 22 апреля, 2022, 07:35 — ИА Регнум. На комплексное развитие туризма в Пермском крае в 2021 году направили более 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевого Заксобрания.

ИА REGNUM Туризм

Деньги распределили по трем основным направлениям: создание туристической инфраструктуры, продвижение туристических ресурсов, а также повышение качества туристических продуктов региона. Всего в рамках подпрограммы было выделено 114 млн рублей, из которых больше половины – это привлеченные средства федерального бюджета и предпринимателей.

Одним из главных инфраструктурных проектов стало завершение благоустройства набережной в Осе, которая является популярным местом для туристов. Этот проект стал победителем Всероссийского конкурса в номинации «Развитие инфраструктуры туризма». На его реализацию привлекли дополнительные средства. Туристический поток на набережную в осе после благоустройства вырос более чем в два раза.

Стоит отметить, Прикамье вошло в десятку самых популярных направлений сезона весна-лето в 2022 году для туристов, которые воспользовались программой туристического кешбэка. По количеству предпринимателей в сфере туризма и по объему платных туристических услуг по итогам 2021 года, регион превосходит средние показатели субъектов ПФО.