Токио, , 07:33 — REGNUM МИД Японии в представленном 22 апреля на заседании правительства ежегодном докладе по дипломатии «Синяя книга» обозначил принадлежащие России Южные Курильские острова как «незаконно оккупированную» РФ территорию. Об этом сообщает агентство Kyodo.

Курилы и Япония Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Новую «Синюю книгу» коллегам представил министр иностранных дел Японии Ёсимаса Хаяси. В ближайшие дни документ будет опубликован.

Формулировка «незаконно оккупированная территория» не использовалась в японской «Синей книге» с 2011 года, когда вместо неё стала применяться более «мягкая» смысловая конструкция — «острова, на которые распространяется суверенитет Японии». В докладе говорится о невозможности, на фоне ситуации на Украине, делать какие-либо прогнозы о перспективах переговоров о принадлежности так называемых «северных территорий».

В последнюю «Синюю книгу» также был включён пассаж о том, что военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации Украины является вызовом «основам международного порядка, таким как верховенство права и запрет на применение силы».

Как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты и Япония продолжат осуществлять санкционное давление на Россию из-за проведения специальной операции по денацификации и демилитаризации Украины.

Читайте ранее в этом сюжете: Токио и Вашингтон подтвердили единство по вопросу санкций против России