Москва, , 07:32 — REGNUM Минпромторг России поддержал предложение госкорпорации «Росатом» о строительстве еще двух атомных ледоколов для Северного морского пути. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Севморпуть Morvesti.ru

«Минпромторг России поддерживает предложение «Росатома» о строительстве двух дополнительных 5-го и 6-го серийных атомных ледоколов проекта 22 220», — заявили в министерстве.

В Минпромторге России добавили, что строительством судов может заняться Балтийский завод. Не исключается, что ледоколы поступят в эксплуатацию уже в 2028 и 2030 годах. Также в министерстве отметили, что строительство атомных ледоколов «Чукотка» и «Якутия» идет по плану. Их передадут заказчику в 2024 и 2026 году.

Как сообщало ИА REGNUM, грузы на Чукотку будет доставлять по Севморпути атомный лихтеровоз «Севморпуть». В сезон навигации судно выполнит два рейса в Чукотский АО по невысоким тарифам.